Озерская Госавтоинспекция провела мероприятие по профилактике наездов на пешеходов

В целях повышения уровня профилактического воздействия на состояние аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 22 мая 2019 года на территории Озерского городского округа проводилось целевое мероприятие по профилактике наездов на пешеходов.

В результате проверки были выявлены 1 пешеход, переходивший проезжую часть в нарушении Правил дорожного движения, и один водитель, не предоставивший преимущества движению пешеходов.

Госавтоинспекция призывает водителей к необходимости быть предельно внимательными и осторожными при проезде пешеходных переходов. Водителю, не пропустившему пешехода на пешеходном переходе, придется заплатить штраф в размере полутора тысяч рублей. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом влечет за собой ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере пятисот рублей.

Чтобы избежать трагедии на дороге пешеходам необходимо переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, обозначенным дорожным знаком и разметкой «Пешеходный переход», и в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости использовать одежду со световозвращающими элементами.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск