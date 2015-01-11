В Челябинской области заработала санавиация

В 2020 году на территории Челябинской областной клинической больницы появится вертолетная площадка для приема транспорта санавиации – в целях повышения доступности скорой медицинской помощи с 2019 года Челябинская область вошла в перечень субъектов РФ, в которых организуются работы по медицинской эвакуации.

Система уже заработала: с 16 по 29 мая два медицинских вертолета «Ансат» совершили, в общей сложности, 13 вылетов. Сегодня с работой медавиации ознакомился глава региона Алексей Текслер, причем презентация прошла в рабочем режиме: из Троицка доставили пациентку со сложным переломом – дорога вместе с подготовкой заняла чуть более часа, почти втрое быстрее, чем на машине.

Цифры подтверждает командир воздушной группы Сергей Аброськин (Русские вертолетные системы): «Летим быстрее, чем обычно, и раза в три-четыре быстрее, чем на автомобиле. В кабине, оборудованной реанимационным модулем, больного сопровождают врач и фельдшер. Мы, пилотная группа, и врачи постоянно на связи».

О работе пилотов и медиков в тесной связке говорит и Сергей Суханов, врач-реаниматолог Центра медицины катастроф Челябинской области. «Мы когда летим на этой машине все вместе, становимся единым экипажем: понимаем друг друга. И это важно, поскольку наша задача – не только скорость, но и качественная эвакуация достаточно тяжелых пациентов. Основные вызовы связаны с коронарным синдромом, инфарктами и травмами, в том числе после ДТП», – отметил медик.

Вертолет «Ансат» – их на службе у санавиации сейчас два, в Калачево и Магнитогорске, – в экстренной ситуации может сесть где угодно, нужна только открытая площадка 30 на 30 метров. Однако специально оборудованные посадочные площадки без доступа посторонних подходят, конечно, больше. По словам и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина, спецплощадки для медицинской авиации планируется построить не только возле ЧОКБ, но и в перспективе – рядом с ожоговым центром, ОКБ-3 (Больницей скорой помощи) и на территории других больниц Южного Урала.

В настоящее время, по словам и.о. министра, на основании методологии Минздрава России рассчитана предварительная потребность Челябинской области в санавиации – это до 500 вылетов в год.

«В 2019 году, на период с мая по декабрь, на обеспечение своевременного оказания экстренной мелицинской помощи с использованием санитарной авиации выделено более 93 млн рублей: 70 млн – из федерального бюджета и 23 млн – из регионального. Благодаря этому мы сумели реализовать наше желание о том, чтобы в регионе работали два вертолета, потому что мы понимаем, что одним мы нашу потребность не закроем», – отметил Сергей Приколотин.

Впрочем, по словам главы региона Алексея Текслера, если станет понятно, что нужно больше вылетов, власти Челябинской области продолжат работу над увеличением финансирования. «Оцениваю работу санавиации и потребность в ней как крайне необходимую. В нашей области "транспортное плечо" может составлять до 400 километров, а дороги не всегда качественные. Кроме того, возможность доставить пациента вертолетом повышает доступность медицинской помощи – теперь у жителей даже отдаленных территорий есть возможность получить высокотехнологичную помощь так оперативно, словно они живут рядом с областным центром. Это спасет много жизней», – резюмировал Алексей Текслер.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-zarabotala-sanaviatsiya_116704.html