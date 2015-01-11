В Челябинской области назначили дату выборов губернатора

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение о назначении выборов губернатора Челябинской области – они состоятся 8 сентября 2019 года.

«Назначены выборы губернатора Челябинской области. Первый день, с которого мы можем принять такое решение. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года. С завтрашнего дня начнется предвыборная гонка», – отметил председатель заксобрания Владимир Мякуш.

Глава облизбиркома Сергей Обертас уточнил, что муниципальные выборы будут назначены с 9 по 19 июня в местных собраниях.

Напомним, что губернатор избирается на пять лет. В Челябинской области зарегистрировано более 2,6 млн избирателей.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-naznachili-datu-vyborov-gubernatora_116735.html