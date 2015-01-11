Челябинскому аэропорту официально присвоили новое имя

Челябинский аэропорт назвали в честь знаменитого ученого Игоря Курчатова – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: …международному аэропорту Челябинск (Баландино) – имя И.В. Курчатова», – говорится в постановлении.

Отметим, что указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Напомним, имена великих людей решили присвоить 45 международным аэропортам страны. С инициативой проекта выступили Русское географическое общество, Общество русской словесности, российские историческое и военно-историческое общества. За новое имя челябинского аэропорта проголосовали почти 47 тыс. человек, большинством голосов было решено присвоить воздушным воротам южноуральской столицы имя физика-ядерщика Игоря Курчатова.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskomu-aeroportu-ofitsialno-prisvoili-novoe-imya_116782.html