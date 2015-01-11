В Челябинске пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

Во вторник, 4 июня, в ДК «Смена» состоится специализированная ярмарка вакансий для людей с инвалидностью – мероприятие пройдет в рамках чемпионата профмастерства «Абилимпикс – Южный Урал 2019».
На ярмарке можно будет напрямую пообщаться с работодателями, готовыми предоставить рабочие места соискателям с ограничениями по здоровью. Также будет работать консультационный пункт Центра занятости населения: можно будет получить юридическую консультацию и ознакомиться с вакансиями из общегородского банка, в том числе в счет квоты.
По всем вопросам можно обращаться в информационно-аналитический отдел Центра занятости населения Челябинска: 8 (351) 774-56-96. Соискателей ждут с 12.00 до 14.30 на Горького, 38.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-proydet-yarmarka-vakansiy-dlya-invalidov_116812.html
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