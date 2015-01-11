Требуется сотрудник в Озёрске. З/п от 40 000 рублей

Региональный эксклюзивный дистрибьютор АО "Донской табак" приглашает на работу Торгового представителя на van selling (автомобиль работодателя)
Торговые марки: Richmond, Senator, Kiss, Play, Continent, Донской табак, Armada, 21 Век, Арктика, Ленинград, Наша марка, Беломорканал, Прима и др.
Обязанности:
Выполнение планов по продажам и дистрибуции.
Работа с дебиторской задолженностью.
Поиск и привлечение новых клиентов на территории.
Ежедневное посещение торговых точек на маршруте.
Поддержание эффективных взаимоотношений с клиентами.
Мерчендайзинг, размещение торгового оборудования.
Программы лояльности клиентов.
Отчеты, фотоотчеты.
Требования:
Опыт работы торговым представителем в компаниях FMCG желателен.
Активность, коммуникабельность, исполнительность, ответственность.
Нацеленность на результат, развитые коммуникативные навыки, владение технологией продаж, клиентоориентированность.
Трудолюбие, упорство в достижении целей.
Обучаемость.
Водительские права категории B, военный билет для военнообязанных.
Стаж управления автомобилем типа Соболь/Газель от 1 года приветствуется.
Условия:
Работа в крупной федеральной компании по системе van-selling (продажи "с борта").
Служебный автомобиль марки Соболь, + ГСМ.
Оклад + бонусы + % с продаж сопутствующих товаров (зажигалки, жвачка, спички и др.). Совокупный доход от 40 000 руб.
Дружный коллектив, обучение.
Контактное лицо: Банникова Оксана 89080546376, chel_svmiass@mail.ru