Требуется сотрудник в Озёрске. З/п от 40 000 рублей

Региональный эксклюзивный дистрибьютор АО "Донской табак" приглашает на работу Торгового представителя на van selling (автомобиль работодателя) Торговые марки: Richmond, Senator, Kiss, Play, Continent, Донской табак, Armada, 21 Век, Арктика, Ленинград, Наша марка, Беломорканал, Прима и др. Обязанности: Выполнение планов по продажам и дистрибуции. Работа с дебиторской задолженностью. Поиск и привлечение новых клиентов на территории. Ежедневное посещение торговых точек на маршруте. Поддержание эффективных взаимоотношений с клиентами. Мерчендайзинг, размещение торгового оборудования. Программы лояльности клиентов. Отчеты, фотоотчеты. Требования: Опыт работы торговым представителем в компаниях FMCG желателен. Активность, коммуникабельность, исполнительность, ответственность. Нацеленность на результат, развитые коммуникативные навыки, владение технологией продаж, клиентоориентированность. Трудолюбие, упорство в достижении целей. Обучаемость. Водительские права категории B, военный билет для военнообязанных. Стаж управления автомобилем типа Соболь/Газель от 1 года приветствуется. Условия: Работа в крупной федеральной компании по системе van-selling (продажи "с борта"). Служебный автомобиль марки Соболь, + ГСМ. Оклад + бонусы + % с продаж сопутствующих товаров (зажигалки, жвачка, спички и др.). Совокупный доход от 40 000 руб. Дружный коллектив, обучение. Контактное лицо: Банникова Оксана 89080546376, chel_svmiass@mail.ru

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