В Челябинской области появится платный дублер трассы М5

В Министерстве экономического развития Челябинской области состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта «Строительство платной автомобильной дороги «Сатка-Миасс».

Ключевой вывод заседания в том, что трасса М5 «Урал» не справляется с нынешним уровнем нагрузки: ей необходим дублер.

На повестке сегодняшнего заседания в Министерстве экономического развития Челябинской области — обсуждение технико-экономического обоснования (ТЭО) целесообразности строительства платной автодороги «Сатка-Миасс». Ключевой вывод ТЭО в том, что технические параметры существующей дороги М5 не соответствуют ее фактическим размерам интенсивности и статусу федеральной магистральной автодороги. Она исчерпала свои возможности, имеет высокий уровень загрузки и аварийности.

Строительство же платной автодороги «Сатка-Миасс» станет импульсом к развитию приоритетного горнозаводского проекта «Агломерация «Горный Урал», туристской деятельности парков «Зюраткуль» и «Таганай». Будет освоен хребет Уреньга, сокращено время проезда по Челябинской области, повышен уровень безопасности и комфортности дорожного движения и пр.

Платный дублер трассы М5 «Урал» расположится на участке, прилегающем к хребту Уреньга. Сейчас ТЭО передано на рассмотрение в Министерство дорожного хозяйства и транспорта и в Министерство экономического развития Челябинской области для детального изучения.

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