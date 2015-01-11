Мусульмане Южного Урала встречают Ураза-байрам

С вечера 4 июня до вечера 5-го мусульмане всего мира будут отмечать Ураза-байрам. Этот день знаменует окончание поста, длящегося целый месяц и представляющего собой одну из наиболее значимых традиций ислама; Ураза-байрам и отмечаемый через 70 дней после него Курбан-байрам считаются двумя главными днями в году для мусульман.

В течение 30 дней мусульмане придерживались строгого поста, воздерживаясь от еды, питья и супружеской близости в дневное время суток, стремясь делать добрые дела и помогать нуждающимся. Важно было освободить свою душу от обид, поэтому в месяц Рамадан обычно посещают друзей и родственников, просят прощения за причиненные вольно или невольно обиды.

Праздник нужно встречать в полном мире и согласии. За четыре дня до праздника женщины проводят генеральную уборку в доме и приусадебных помещениях, чистят хлев, моют скот. После окончания уборки все члены семьи должны искупаться, привести себя в порядок и надеть чистое белье. Накануне праздника мусульмане покупают друг для друга подарки и украшают жилища. Вечером перед наступлением праздника хозяйки готовят традиционные кушанья. Дети разносят их родственникам – со всеми близкими и родными обязательно нужно обменяться угощениями.

В праздничный день (в 2019 году для большинства регионов России это 5 июня. – Прим. АН «Доступ») принято очень рано встать и нарядиться в самую красивую одежду. Затем мусульмане всего мира, совершив омовение, спешат в мечеть на коллективную молитву. За час до восхода солнца в мечетях начинается праздничный «гает-намаз». На молитве в большинстве стран присутствуют только мужчины – женщины в это время готовят дома угощения. Встречаясь, все приветствуют друг друга особой ритуальной фразой: «Ид мубарак!» («Благословенного праздника!»). Также очень популярны пожелания: «Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!», «Да примет Аллах наши и ваши молитвы!»

Когда мужчины приходят из мечети, хозяйки выставляют на стол праздничные кушанья. В каждом доме ждут прихода гостей; также принято самим ходить в гости, посещать родных, друзей и даже соседей, приносить в подарок сладости. В Ураза-байрам все три дня мусульманам нужно веселиться, вкушая изобильную пищу и питье.

Отметим, что в предыдущие годы из-за праздника многие маршрутные такси не вышли на утренние рейсы, и челябинцы были вынуждены добираться на работу на такси.

https://dostup1.ru/society/Musulmane-Yuzhnogo-Urala-gotovyatsya-vstretit-Uraza-bayram_116838.html