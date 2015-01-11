Сотрудники полиции Озерска приняли участие в акции «Безопасную дорогу – детям!»

Уже традиционно, в преддверии Международного дня защиты детей, когда детской безопасности необходимо уделить особое внимание, сотрудники озерской полиции проводят пропагандистские акции и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

31 мая, на площади имени Броховича, сотрудниками Управления МВД по ЗАТО г. Озерск и педагогом ДТДиМ - Мариной Самсоновой, совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения Лицея № 23, под руководством Ирины Малышевой, проводилась игровая программа по Правилам дорожного движения для воспитанников 27 – го и 43 – го детских садов.

Радостные и улыбчивые лица детей соответствовали общему настроению и погоде. Яркое солнышко помогало всем весело и дружно выполнять задания. Дети побывали в роли водителей и сотрудников ГИБДД, а также отгадывали загадки, решали ребусы, повторяли цвета светофора, вспомнили транспортные средства известных сказочных героев, рисовали на асфальте мелками и писали пожелания для взрослых водителей. В конце все получили памятные сувениры и ловили озорные мыльные пузыри, в которых отражалось летнее настроение.

Организаторы акции обращаются ко всем участникам дорожного движения: «Чтобы лето для детей было безопасным, все должны знать и соблюдать Правила дорожного движения. Проезжая часть – не терпит ошибок!».

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.