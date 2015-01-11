Крупнейшая ж/д катастрофа России. Южноуральцы вспоминают жертв Ашинской трагедии

Сегодня южноуральцы и жители многих городов страны вспоминают о погибших и пострадавших в самой крупной железнодорожной катастрофе в истории России.

Ровно 30 лет назад, в 1989-м году, в ночь с 3 на 4 июня на Транссибирской магистрали в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов – в 11 километрах от Аши – взорвался газ из трубопровода Сибирь – Урал – Поволжье, расположенного недалеко от железной дороги. Ударная волна была такой силы, что с путей снесло 11 вагонов 211-го и 212-го поездов из Новосибирска и Адлера. В ближайших населенных пунктах выбило стекла. Погибли 575 человек, в том числе 181 ребенок. Полторы тысячи пострадавших. К месту этой жуткой трагедии – к 1710-му километру – на “Поезде памяти” отправились родственники погибших. Там установлен мемориал.

https://www.cheltv.ru/krupnejshaya-zh-d-katastrofa-rossii-yuzhnouraltsy-vspominayut-zhertv-ashinskoj-tragedii/