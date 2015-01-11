В Челябинской области более 4 тыс. человек напишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Сразу четыре экзамена пройдут 5 июня в Челябинской области – ЕГЭ по физике, английскому, французскому и немецкому языкам напишут более 4 тыс. выпускников.

ЕГЭ по физике выбрали 3,1 тыс. человек. За 235 минут им предстоит выполнить 24 задания с кратким ответом и решить восемь задач.

Для участников ЕГЭ по иностранным языкам 5 июня пройдет письменная часть. Она состоит из четырех разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо. Задача – за три часа выполнить 40 заданий, два из которых с кратким ответом. Английский планируют сдавать 1,3 тыс. южноуральцев, немецкий – 29, французский – 28.

Добавим, что устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 7 и 8 июня.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону: 8 (351) 263-25-17.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-bolee-4-tys-chelovek-napishut-EGE-po-fizike-i-inostrannym-yazykam_116875.html