Оранжевый уровень опасности объявлен в Челябинской области

Холодный циклон, который пришел на Урал, еще задержится в регионе. Резкое снижение температуры до +5+7° днем является аномальным.

Синоптики проанализировали погоду за последние несколько десятков лет. В ближайшие сутки она ожидается на 2-4° ниже климатической нормы для начала календарного лета. А обычно в июне средняя температура составляет +18°.

Но опасность представляют еще осадки и сильный ветер. Неустойчивая погода объясняется тем, что Челябинская область находится в тыловой части циклона. Отсюда – сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 22-27 м/с.

Когда синоптики объявляют об оранжевом уровне опасности, это значит, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. А он уже есть – в регионе повалены десятки деревьев.

Тем не менее, циклон постепенно движется на восток страны, и на Урал вернется жара. Столбик термометра начнет подниматься с 7 июня. А уже 11 числа ожидается до +27°.

https://www.cheltv.ru/oranzhevyj-uroven-opasnosti-obyavlen-v-chelyabinskoj-oblasti/