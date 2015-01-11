Из-за шквалистого ветра без света осталось 13 поселков в Челябинской области

В Аргаяшском районе из-за шквалистого ветра остались без света около 7 тыс. человек, жители 13-ти населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе «Челябэнерго», технологическое нарушение произошло в работе электросетевого оборудования на подстанции 110/35/10 кВ «Аргаяш». Прерванное непогодой электроснабжение в настоящее время восстанавливают пять ремонтных бригад.

«Ведутся оперативные переключения по восстановлению электроснабжения потребителей по резервной схеме. Задействованы пять бригад в количестве 15 человек и четырех единиц техники, в муниципалитет направлены пять резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 510 кВт. Восстановить электроснабжение всех потребителей планируется не позднее 20 часов», – рассказали в энергокомпании.

Получить информацию о ходе восстановительных работ можно по единому федеральному номеру 8-800-2501-220 (звонок по России бесплатный).

https://dostup1.ru/accident/Iz-za-shkvalistogo-vetra-bez-sveta-ostalos-13-poselkov-v-Chelyabinskoy-oblasti_116933.html