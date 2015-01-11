Второй кандидат выдвинулся на должность губернатора Челябинской области

Участник конкурса «Лидеры России» Андрей Аюпов выдвинул свою кандидатуру на должность Губернатора Челябинской области.

На проверку предоставленных им документов у избирательной комиссии есть десять дней.

Сегодня, шестого июня, Андрей Аюпов подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах Губернатора Челябинской области, которые пройдут в Единый день голосования восьмого сентября 2019 года. Андрей Аюпов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения и стал вторым претендентом на выборах губернатора Челябинской области.

«На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней, все процедуры открыты и доступны. Мы ожидаем значительное количество участников, поскольку выборы Губернатора — самое важное политическое событие года», - отметил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», пятого июня, на следующий день после официального старта избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области, Алексей Текслер посетил облизбирком и зарегистрировался как кандидат на должность главы региона. Участвовать в предвыборной гонке Алексей Текслер будет в статусе самовыдвиженца.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13169 подписей среди граждан Челябинской области, которым более 18 лет на дату сбора подписей. Все претенденты проходят 7% муниципальный фильтр, на момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов.

С момента выдвижения кандидату необходимо открыть избирательный счет, после чего он может приступить к сбору подписей.

Выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора Челябинской области возможно до 24 июня, с 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию.

http://uralpress.ru/news/politika/vtoroy-kandidat-vydvinulsya-na-dolzhnost-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti