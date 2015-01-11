Без турагентств. Из Челябинска открываются регулярные авиарейсы в Турцию

Туристы из Челябинской области смогут купить билеты в Турцию на регулярные рейсы. Полеты начнет выполнять авиакомпания «AZUR air». Большинство билетов будет реализовано в рамках турпакетов, но они будут доступны к покупке и самостоятельными туристами.

Самолеты будут направляться в Турцию сразу из 23 городов России. Из Челябинска можно будет улететь в Анталью. Билеты можно будет приобрести на сайте перевозчика или через аккредитованных агентов, сообщает «Ассоциация Туроператоров».

В 2018 году в Турции побывали 40 миллионов иностранных туристов. В 2019-ом страна планирует принять 52 миллиона путешественников.

Но отдых существенно подорожал. Отели подняли цены в среднем на 15%. Средний чек вырос до 40-45 тысяч рублей на человека. Эксперты считают, что рост цен не станет поводом для отказа от отдыха за границей. Туристы будут выбирать отели подешевле, чтобы вписаться в бюджет либо сократят время пребывания за рубежом.

https://www.cheltv.ru/bez-turagentstv-iz-chelyabinska-otkryvayutsya-regulyarnye-aviarejsy-v-turtsiyu/