Без турагентств. Из Челябинска открываются регулярные авиарейсы в Турцию

Туристы из Челябинской области смогут купить билеты в Турцию на регулярные рейсы. Полеты начнет выполнять авиакомпания «AZUR air». Большинство билетов будет реализовано в рамках турпакетов, но они будут доступны к покупке и самостоятельными туристами.
Самолеты будут направляться в Турцию сразу из 23 городов России. Из Челябинска можно будет улететь в Анталью. Билеты можно будет приобрести на сайте перевозчика или через аккредитованных агентов, сообщает «Ассоциация Туроператоров».
В 2018 году в Турции побывали 40 миллионов иностранных туристов. В 2019-ом страна планирует принять 52 миллиона путешественников.
Но отдых существенно подорожал. Отели подняли цены в среднем на 15%. Средний чек вырос до 40-45 тысяч рублей на человека. Эксперты считают, что рост цен не станет поводом для отказа от отдыха за границей. Туристы будут выбирать отели подешевле, чтобы вписаться в бюджет либо сократят время пребывания за рубежом.
https://www.cheltv.ru/bez-turagentstv-iz-chelyabinska-otkryvayutsya-regulyarnye-aviarejsy-v-turtsiyu/
Ключевые теги: Турция, турист, Челябинск, авиасообщение.
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