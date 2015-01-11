В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мороженое и не отравиться

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого и призвал россиян внимательно читать этикетку перед покупкой.

В ведомстве напомнили, что выделяют следующие виды мороженого: молочное и кисломолочное должно содержать не более 7,5% массовой доли молочного жира, сливочное – 8-11,5%, в пломбире – не менее 12%, а в мороженом с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12%.

Перед покупкой продукта нужно ознакомиться с этикеткой. «Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие "мороженое с заменителем молочного жира". Не допускается применение понятий "молочное", "сливочное", "пломбир" в маркировке мороженого с заменителем молочного жира», – говорится в памятке.

В Роспотребнадзоре отмечают, что стабилизаторы – это естественные ингредиенты любого мороженого, они помогают ему сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.

Качественное мороженое должно хорошо откалываться, поскольку правильно закаленная мороженая масса всегда имеет плотную консистенцию, а также быть недеформированным, так как если мороженное потеряло форму, то вероятнее всего, был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.

Обнаружить растительные жиры при покупке невозможно. Связано это с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры, – это исследовать образец в лаборатории на наличие фитостеринов.

Стоить отметить, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или другие виды растительных жиров.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-rasskazal-kak-pravilno-vybrat-morozhenoe-i-ne-otravitsya_117038.html