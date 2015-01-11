Цена на газ для южноуральцев вырастет на 1,4%

С 1 июля цены на газ для всех категорий потребителей вырастут на 1,4% – приказ об этом опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Оптовые цены на газ, который продает «Газпром», регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. В 2018 году индексация цен составила 3,4%, с 2020 года предусмотрен рост на 3%. Однако в индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.+

«В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%», – комментируют в Минэкономразвития.

Напомним, с 1 июля в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги, в частности, отопление подорожает на 18%.

https://dostup1.ru/economics/Tsena-na-gaz-dlya-yuzhnouraltsev-vyrastet-na-14_117056.html