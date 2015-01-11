В Челябинске разыскивают ребенка, которого мог украсть отец

В Челябинске пропал 4-летний ребенок – мальчик может находиться со своим биологическим отцом.

Волонтеры сообщают, что пропавший ребенок может находиться на территории Челябинской области, его похитил мужчина в камуфляжном костюме. Приметы мальчика: рост 105 см, светло-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи на малыше были синяя куртка с рисунком, красная футболка, штаны песочного цвета, синие кроссовки, камуфляжная кепка.

По сообщениям СМИ, днем 9 июня ребенок собирался на прогулку вместе с мамой, когда отец подошел и забрал его. Женщина не успела его остановить.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 89226960356, 89193470942 или в полицию.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-razyskivayut-rebenka-kotorogo-mog-ukrast-otets_117066.html