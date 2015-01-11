Ежегодно с началом весенне-летнего периода увеличивается опасность гибели детей при выпадении из окон

Естественное желание проветрить квартиру каждый день делает несчастными немало российских семей. Маленькие дети, даже на мгновение, оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, иногда, не совместимые с жизнью. К сожалению, такие случаи не миновали и Озерский городской округ.

Открытое окно является потенциальной угрозой для ребёнка. По статистике, практически во всех случаях падения, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя различные предметы мебели, или, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. Подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля со стороны взрослых за поведением детей.

Как правило, причинами несчастных случаев становятся: оставленное открытым окно, отсутствие на окне блокираторов или ручек-замков, расстановка мебели, дающая детям возможность самостоятельно забраться на подоконник, москитная сетка, создающая иллюзию закрытого окна.

– В 2018 году в Озерске произошли два подобных случая. В ходе проверки было установлено, что печальные происшествия стали возможными из-за отсутствия должного внимания со стороны взрослых, ненадлежащего исполнения ими своих родительских прав. Дети получили травмы, к счастью, они остались живы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, – прокомментировал ситуацию в округе заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин. – Мы призываем родителей к бдительности, повышенному вниманию к этой проблеме. Беспечность в этом случае может стать роковой.

Не первый год эта проблема находится в сфере внимания следственных органов, как на местном уровне, так и на уровне региона. Этот вопрос обсуждался в ходе очередной Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области. В постановлении комиссии, в частности, идёт речь о том, что родителям необходимо постоянно следить за своими малолетними детьми и соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить детям жизнь и здоровье, исключить случаи травматизма, и тем более летального исхода.

Ребёнок не осознаёт опасности. По статистике только двое из ста родителей устанавливают на окна специальные запорные устройства. Обычно о безопасности своих окон родители задумываются только тогда, когда самое страшное уже произошло.

Безопасность ребёнка напрямую зависит от осторожности и ответственности взрослых. Случаи выпадения малолетних детей из окон в отсутствие опеки родителей подпадают по действие ст. 125 УК РФ («оставление в опасности»).

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39640/