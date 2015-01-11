Главные мероприятия этого праздничного выходного дня — Дня России!

Концерты, программы для детей, фестивали и многое, многое другое в этот праздничный день - День России!

12 июня

12-00 Детский парк

Игровая интерактивная программа "Много нас - страна одна!"

17-00 Городской парк

Концертная программа "Пою тебе, моя Россия!"

П.Татыш, площадка у ДК им.А.С.Пушкина

С 17 до 20-00 праздничная программа «Дружбой народов Россия сильна», посвящённая Дню независимости России. В программе:

- детская игровая площадка (батут);

- концертная программа с участием творческих коллективов МБУ "КДЦ": "Дискаер", "Сорока", "Серебряные голоса", "Интегра", "Шоколад";

– развлекательная программа «Танцплощадка 80-х». В программе незабываемые хиты прошлых лет;

- выставка прикладного творчества коллектива "Сувенир";

П.Новогорный

18-00 на площади ДК "Энергетик" большой праздничный концерт «Моя страна – моя Россия!»

Кыштым

Поляна у подножья горы "Сугомак"

Областной фестиваль народного творчества "Русский хоровод", посвящённый Дню России.

Челябинск

На День России в Челябинске 12 июня 2019 года приготовили богатую афишу мероприятий. Поскольку уезжать из города среди недели не совсем целесообразно, можно провести день в мегаполисе.

Кировка, пожалуй, станет центром всего праздника. Здесь пройдет концерт «Россия! Русь! Великая страна!» с участием представителей национальных культурных центров.

Всем пришедшим на праздник вручат флажки и ленты с российским триколором, а «белые медведи» подарят отличное настроение детям и взрослым.

Для любителей пофотографироваться на пешеходной части улицы Кирова (возле памятника Танкистам-добровольцам) будет установлена фотобудка, где горожане смогут сделать семейные фото на память. Автор самой креативной фотографии получит приз – путеводитель по Челябинской области. Акция пройдет с 13 до 14 часов.

Екатеринбург

С 12 до 18-00 Парк им.В.В.Маяковского

День России в Парке Маяковского! Праздничная программа.

С 12-00 до 02-00 Литературный квартал

Фестиваль «День Культуры и Труда»: мастер-классы, музыка, спектакль, ярмарка, поэты!

12-00 Исторический сквер

Общегородской праздник начнется в 12.00 12 июня в Историческом сквере на ступенях лестницы, ведущей к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Здесь будут смонтированы сценическая площадка, мультимедийный экран, на улице Горького установлены костюмерные шатры, а на площади Труда — конструкции для размещения акустического оборудования и флагов.

Хор объединит более 1 тысячи 700 певцов, представляющих свыше 70 коллективов Екатеринбурга: академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских. В этом году в сводном хоре, кроме екатеринбуржцев, будут петь коллективы из Первоуральска и Заречного.

Александра Лебедева