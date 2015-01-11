Более 3,4 тыс. южноуральцев вынуждены работать неполную рабочую неделю – такую статистику на 11 июня 2019 года сообщили в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

По официальной информации, в ближайшие месяцы работодатели шести организаций планируют массовое сокращение работников в количестве 549 человек. Вне рамок массовых увольнений без работы останутся 1,5 тыс. человек.

При этом численность сотрудников, работающих неполное рабочее время по инициативе руководства, в настоящее время составляет 3,4 тыс. человек. Большинство из них – из ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (1,2 тыс. человек).

Напомним, 11 июня 2019 года в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

https://dostup1.ru/economics/Bolee-34-tys-yuzhnouraltsev-vynuzhdeny-rabotat-nepolnuyu-rabochuyu-nedelyu_117151.html