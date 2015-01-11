Солнце и потеплеет. Погода сегодня немного пожалеет южноуральцев

Не балующий летней жарой июнь сегодня порадует жителей Челябинской области солнышком.

Днем ожидается почти безоблачная погода. Легкие тучки набегут на небосклон около двух часов дня. Температура будет колебаться в районе …19…22 градусов. Осадков не предвидится, но порывы ветра могут достигать восьми метров в секунду.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами. Если он выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они больше не вырастут.

https://www.cheltv.ru/solntse-i-potepleet-pogoda-segodnya-nemnogo-pozhaleet-yuzhnouraltsev/