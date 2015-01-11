Незаботливая забота от капремфонда

Беспредельно радостно чувствовать о себе заботу.

Даже, если она – от СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

Беспредельно радостно чувствовать о себе заботу.

Даже, если она – от СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

И даже, если «забота» эта приходит с запозданием в стиле прошлогоднего снега. Принесли вот жировочку на очередной взнос в этот (не к столу будь сказано) фонд. В июне принесли. За апрель. С указанием «Оплатить до 25 мая». И, понятное дело, с угрожающей (пардон! стимулирующей) графой «Пеня за несвоевременную уплату взносов».

Как тут не вспомнить слова последнего генерального секретаря ЦК КПСС: «Перестройку начни с себя!». Ну, если вы приносите счет-извещение на месяц позже, так, может, и графу про пени следует исключить?

Или оленей поменяйте, на которых сквозь тундру, пургу и метели добирались до нас эти жизненно важные документы.

Или (о, ужас! какая крамольная мысль!), может и взносы этому (опять-таки, не к столу будь сказано) фонду уже не нужны?

Так вы скажите честно, так, мол, и так, денег нам ваших не надобно, а потому и ремонту нашего не ждите… Народ у нас понятливый, поймет и простит…

А так, недомолвочка какая-то получается. Или как говорил первый президент России: «Такая, вот, загогулина, понимаешь…»

Александр Волынцев