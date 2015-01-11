22 июня исполнится 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны

Уважаемые жители Озерского городского округа!

22 июня на площади у «Вечного огня» пройдёт памятное мероприятие, посвящённое 78 годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии примут участие руководители органов местного самоуправления, градообразующего предприятия и озерской дивизии, учащиеся школ и студенты, а также общественные объединения. По традиции, в этот день у «Вечного огня» пройдёт акция «Свеча памяти», в честь героев Великой Отечественной войны будет объявлена минута молчания, каждый сможет возложить к мемориалу цветы.

Начало – в 11:00 часов. Приглашаем жителей округа принять участие в памятном мероприятии.