Возбуждено уголовное дело по факту интернет – мошенничества

30 апреля этого года в полицию Озерска обратился мужчина, 1997 года рождения, с заявлением по факту мошенничества. Житель Озерска на сайте интернет - магазина заказал две пары кроссовок. Получив заказ на почте, потерпевший обнаружил, что данный товар в посылке не соответствует стоимости оплаченных кроссовок, качество товара было в разы ниже заказанного.

Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием телекоммуникационной сети интернет по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане!

При заказе какого-либо товара в сети Интернет рекомендуем Вам обговорить с продавцом о включении дополнительной услуги при отправлении товара по почте – опись вложения. В этом случае к посылке с описью вложения прикладывается юридически значимое описание. Продавец на почте заполняет бланк, указывая все пересылаемые предметы, их количество и объявленную ценность.

Почтовое отправление с описью вложения можно при получении вскрыть в присутствии сотрудника Почты и сверить с описью. Если обнаружится, что отправление дошло до адресата не в полном объеме, сотрудник почтового отделения составит соответствующий акт, который будет отправлен в вышестоящую организацию для проведения расследования. По его окончании получателю (или отправителю) будет возмещена стоимость недостающих предметов.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть Интернет!