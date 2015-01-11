В округе полным ходом идёт ремонт в зданиях образовательных организаций

Качество работ и сроки их выполнения находятся на особом контроле главы округа Евгения Щербаков. Сегодня он посетил детские сады, где проводится замена окон и обновление фасадов.

В этом году дополнительное финансирование получили девять образовательных организаций – две школы и семь детских садов. За лето здесь должны быть заменены окна, отремонтированы фасады, сделаны косметические ремонты в отдельных учебных классах. Кроме того, будет выполнен ремонт чаши бассейна в детском саду №8 посёлка Метлино.

– Все аукционные процедуры завершены, подрядчики приступили к работе. Надеюсь, что всё будет сделано качественно и в срок, – прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления образования Оксана Втехина.

Два здания детского сада №10, расположенные по ул.Лермонтова,29 и ул. Строительной,15, были построены в 1960-х годах. В настоящее время их посещают порядка 150 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Поддержка, которую получило учреждение в рамках областной программы, была очень важна и значима.

– Нам удалось заменить старые оконные конструкции и решить вопрос с сохранением теплового контура в спальнях и детских группах. Конечно, сразу изменился внешний вид здания. Надеюсь, результат оценят и дети, и родители, – отметила заведующая детского сада №10 Юлия Батуева.

Заведующая детского сада особо отметила, что здание по ул. Лермонтова, 29 посещают дети с атопическим дерматитом, для которых чистота и микроклимат в помещениях являются важным условием для сохранения здоровья. Старые громоздкие деревянные конструкции мыть было сложно. Сейчас условия пребывания в детском саду станут значительно лучше и комфортнее для детей.

Сохранение тепла в детских группах было многолетней проблемой и для детского сада №54.

– Были разрушены межпанельные швы, во время сильных дождей они промокали и зимой промерзали, – рассказала о проблеме заведующая детского сада №54 Ирина Скрябина. – Были сложности с соблюдением санитарных норм, и эта ситуация беспокоила коллектив детского сада.

Областная программа нас очень выручила. Благодаря ремонту в группах станет теплее, а кроме того, детям и родителям будет приятно приходить в красивое здание с ярким фасадом, а не с облупившейся штукатуркой.

Подводя итоги рабочей поездки, Евгений Щербаков отметил, что в целом увиденная картина его порадовала:

– Эта программа реализуется в округе второй год. В прошлом году средства были направлены на ремонт 39 образовательных учреждений, детских садов и школ. В этом году работа продолжается. Хорошо, что округу активно помогает область и глава региона.

Сегодня мы увидели, что работа на объектах кипит. Ремонт этим летом проводится в образовательных учреждениях как в городе, так и в посёлках. Помимо ремонта бассейна в детском саду посёлка Метлино, будет выполнен ряд ремонтных работ в детском саду посёлка Новогорный, а также отремонтированы кровля, фасады и окна в детском саду посёлка Татыш. Объём этих работ значительный. Очень важная программа, надеюсь, что она будет продолжена.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39724/