В Озёрске продолжает своё смелое шествие стенд-ап шоу «Открытый микрофон»!

Сегодня, 22-го июня, в Озёрске состоится стенд-ап шоу "Открытый микрофон", где смелые, не закомплексованные, свободные от стереотипов озерчане выступят перед собравшейся публикой. Одной из ярких звёздочек на небосклоне местного стенд-ап движения является Александра Матерухина.

Перед интервью с ней я решила опросить нескольких молодых людей на тему женского юмора. Почти все сошлись во мнении, что мужской юмор, ярче, смелее, да и вообще, он есть! Девичьи шутки, видите ли, понятны лишь самим девушкам.

Между тем, совсем недавно в Озёрске был образован стенд-ап клуб, в котором всё чаще можно увидеть озерчанок, которые, со сцены смеются над собой, своей личной жизнью, отношениями с родителями, собственными детьми…И, что тут важно отметить, над их шутками смеются все. Вне зависимости от возраста и пола.

Одной из тех, кто «отжигает» на сцене стенд-ап клуба – Александра Матерухина. Мама, жена, преподаватель английского языка, разносторонняя личность, да при том ещё и очень эффектная. А, да. И она первая девушка, выступающая в нашем городе в этом жанре.

Я не могла не подойти к ней с расспросами после одного из выступлений:

- Саша, как ты очутилась на сцене клуба? Как решилась на этот эксперимент?

- Решилась я совершенно случайно. Я и мои подруги после долго декретного отпуска решили отдохнуть и вышли, как говорится, в «свет». Встретились со знакомыми, которые обсуждали возможность создания в городе стенд-ап клуба. Один из собеседников - «КВН-щик», стал активно оказывать знаки внимания моей подруге, та решила «перевести стрелки», отвлечь настырного поклонника и предложила взять меня в качестве стенд-ап комика. Посмеялись. Но шутка переросла в действие. Я выступила первый раз год назад! И, надо сказать, мне так понравилось!!! Правда, затем долго время я никак не могла вернуться на сцену, не было возможности! Но сейчас я снова здесь.

- Что тебя привлекает в этом занятии?

- Честно? Ну, во-первых, это возможность выйти из дома(смеётся). Во-вторых, хотелось уже разбавить мужскую компанию, привнести нотку женского юмора. Как бы сбалансировать то, что происходит на сцене.

Они часто подтрунивают над своими жёнами и подругами. Мне же хотелось «ответить» в хорошем смысле. В том числе, посмеяться над нашими неудачными «стрелками» на глазах, про ПМС, роды, ведь мужчины ничего об этом не знают, а иногда перипетии, происходящие в жизни девушек очень забавные!

- Какие советы дают тебе мужчины-коллеги по «цеху»?

- Говорят, что у меня очень мягкий юмор. Нужно пожёстче. И вот как-то я написала сценарий с учётом их мнения. И что вы думаете…я не стала его читать. Я не хочу кого-то унижать, высмеивать интимные подробности. Хочу, чтобы юмор был живой, лёгкий. Пускай это будет моей фишкой. И я вижу, что такой способ пошутить очень «заходит» и мужчинам тоже.

- Поддерживают ли тебя близкие?

- Огромнейшая поддержка со стороны мужа! На одном из выступлений он был и снимал на телефон и, судя, по трясущейся съёмке, монолог ему понравился! Мама также очень помогает, поддерживает.

- Сегодня пройдёт очередной "Открытый микрофон". Что ждёт зрителей, пришедших на выступление?

- Я не была на общей репетиции, поэтому про других не скажу. У меня лёгкая «мамская» комедия и несколько наблюдений в жизни. В любом случае, будет весело! Всех ждём!

Александра Лебедева