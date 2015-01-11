21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России питомника полицейских сыскных собак. В этом году кинологическим подразделениям МВД России исполняется 110 лет.

В полиции Озерска «служат» немецкие овчарки, спаниели и ризеншнауцеры. Каждый питомец работает по своему направлению. Есть собаки, специализирующиеся на поиске взрывчатки, наркотических веществ, есть розыскные собаки, которые помогают полицейским раскрывать преступления по горячим следам. К обучению и дрессировке щенки приступают с шести месяцев, к службе собака готова после года тренировок с кинологом.

Собака стала лучшим помощником при поиске преступников и раскрытии преступлений, за время существования кинологическая служба МВД России доказала эффективность своей работы, за последние два года в Озерске раскрыто более 10 преступлений при помощи служебных собак.

Начальник кинологического центра МВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области майор полиции Антон Глазырин поздравляет всех сотрудников и ветеранов кинологической службы Озерска и желает благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в работе.