Сабантуй прошёл ярко, зрелищно и весело

23 июня в посёлке Метлино прошёл национальный праздник «Сабантуй». В этом году одним из почётных гостей праздника стала руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева. Открыл мероприятие глава округа Евгений Щербаков.
Евгений Щербаков поздравил всех присутствующих с праздником, отметил, что «Сабантуй» стал хорошей доброй традицией, пожелал всем здоровья, счастья, семейного благополучия и процветания.
С приветственным словом к гостям и жителям обратился представитель Центрального Духовного Управления Мусульман России Регионального Духовного Управления Мусульман Челябинской и Курганской областей Имам-мухтасиб Руслан-хазрат Фахретдинов. В эти дни в округе с рабочим визитом находилась руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева. Она также посетила татаро-башкирский «Сабантуй» и отметила зрелищность мероприятия.
На центральной площадке Сабантуя прошло торжественное награждение учащихся школы №35 за высокие показатели в спорте, в том числе были отмечены ребята, которые в этом году сдали нормы ГТО на золотые знаки отличия. Почётные грамоты и знаки ГТО учащимся вручили глава округа Евгений Щербаков и начальник отдела администрации по посёлку Метлино Лариса Кунакбаева. С поздравлениями к участникам праздника также обратился заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков. Он вручил учителю школы №35 Валерию Рыбакову благодарственное письмо за поддержку и развитие спорта в посёлке Метлино.
Следует отметить, что за последние три года «Сабантуй» стал одним из самых долгожданных и масштабных мероприятий в культурной повестке посёлка и Озерского городского округа. В Метлино ежегодно приезжают гости из Касли, Кыштыма, Кунашакского и Аргаяшского районов. По информации организаторов в этом году на празднике собралось более тысячи человек.
Интерес гостей неизменно привлекает насыщенная и разнообразная программа: развлекательные площадки с участием творческих коллективов Культурно-досугового центра Озерского городского округа, посёлка Кунашак, Центра татарской и башкирской культуры города Челябинска, а также народного ансамбля «Умырзая» посёлка Рощино, детская площадка с аттракционами, батутами, аквагримом. В этом году подарком для гостей праздника стало выступление заслуженных артистов республики Татарстан Марата Канафина и Дамира Сафина.
Кроме того, ккаждый желающий мог покататься на экзотических животных, приобрести национальную одежду и посуду, попробовать свои силы в боях мешками.
Спортсмены отделения Федерации бокса посёлка Метлино продемонстрировали показательные бои. Состоялся турнир по мини-футболу, армреслингу и гиревому спорту. Интересной была площадка «Качающийся бум». Самым ловким и быстрым в этом испытании стал Табанаев Данил, который и получил главный приз этих состязаний. Особый интерес был по традиции прикован к соревнованиям по подъему на вертикальный столб. Преодолел препятствие до конца и показал лучшее время в национальной борьбе «Куреш» Халиков Марат. Победителем в престижной абсолютной категории стал Зарипов Амир (Аргаяш), который получил специальный приз – молодого барана.
Результаты состязаний:
Национальная борьба «Куреш»:
Дети до 14 лет:
1 место Аверин Максим
2 место Салихов Артём
3 место Салихов Айдар и Байтурин Валерий
Юноши до 18 лет:
1 место Галимов Данил
2 место Кусарбаев Денис
3 место Фахритдинов Данил
Абсолютное первенство:
1 место Зарипов Амир (Аргаяш)
2 место Галимжанов Марсель (Аргаяш)
3 место Хажеев Ванир (Метлино)
Гиря 24 кг:
1 место Ахмаров Тимур
2 место Иванов Александр
3 место Валеев Равиль
Гиря 16 кг:
1 место Глазков Илья
2 место Тепляков Даниил
3 место Галимов Данил
Гиря 10 кг:
1 место Исмагилов Игорь
2 место Телегин Владислав
3 место Мажитов Айдар
Наклонный столб – победитель Табанаев Данил.
Вертикальный столб – победитель Халиков Марат.
Мини-футбол:
1 место команда «Одуванчик» (сборная Озёрска)
2 место «Спартак» (сборная Метлино)
3 место «Кристал» (сборная Озёрск-Метлино)
Организаторы праздника выражают благодарность за помощь в проведении мероприятия депутату Ольге Хакимовой, а также предпринимателям за предоставленные призы Абдрахимову Руслану, Жаминеву Альфреду, Ишсултанову Вадиму, Саитовой Олесе и Саитовой Гульсум.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39762/