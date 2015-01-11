Сабантуй прошёл ярко, зрелищно и весело

23 июня в посёлке Метлино прошёл национальный праздник «Сабантуй». В этом году одним из почётных гостей праздника стала руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева. Открыл мероприятие глава округа Евгений Щербаков.

Евгений Щербаков поздравил всех присутствующих с праздником, отметил, что «Сабантуй» стал хорошей доброй традицией, пожелал всем здоровья, счастья, семейного благополучия и процветания.

С приветственным словом к гостям и жителям обратился представитель Центрального Духовного Управления Мусульман России Регионального Духовного Управления Мусульман Челябинской и Курганской областей Имам-мухтасиб Руслан-хазрат Фахретдинов. В эти дни в округе с рабочим визитом находилась руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева. Она также посетила татаро-башкирский «Сабантуй» и отметила зрелищность мероприятия.

На центральной площадке Сабантуя прошло торжественное награждение учащихся школы №35 за высокие показатели в спорте, в том числе были отмечены ребята, которые в этом году сдали нормы ГТО на золотые знаки отличия. Почётные грамоты и знаки ГТО учащимся вручили глава округа Евгений Щербаков и начальник отдела администрации по посёлку Метлино Лариса Кунакбаева. С поздравлениями к участникам праздника также обратился заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков. Он вручил учителю школы №35 Валерию Рыбакову благодарственное письмо за поддержку и развитие спорта в посёлке Метлино.

Следует отметить, что за последние три года «Сабантуй» стал одним из самых долгожданных и масштабных мероприятий в культурной повестке посёлка и Озерского городского округа. В Метлино ежегодно приезжают гости из Касли, Кыштыма, Кунашакского и Аргаяшского районов. По информации организаторов в этом году на празднике собралось более тысячи человек.

Интерес гостей неизменно привлекает насыщенная и разнообразная программа: развлекательные площадки с участием творческих коллективов Культурно-досугового центра Озерского городского округа, посёлка Кунашак, Центра татарской и башкирской культуры города Челябинска, а также народного ансамбля «Умырзая» посёлка Рощино, детская площадка с аттракционами, батутами, аквагримом. В этом году подарком для гостей праздника стало выступление заслуженных артистов республики Татарстан Марата Канафина и Дамира Сафина.

Кроме того, ккаждый желающий мог покататься на экзотических животных, приобрести национальную одежду и посуду, попробовать свои силы в боях мешками.

Спортсмены отделения Федерации бокса посёлка Метлино продемонстрировали показательные бои. Состоялся турнир по мини-футболу, армреслингу и гиревому спорту. Интересной была площадка «Качающийся бум». Самым ловким и быстрым в этом испытании стал Табанаев Данил, который и получил главный приз этих состязаний. Особый интерес был по традиции прикован к соревнованиям по подъему на вертикальный столб. Преодолел препятствие до конца и показал лучшее время в национальной борьбе «Куреш» Халиков Марат. Победителем в престижной абсолютной категории стал Зарипов Амир (Аргаяш), который получил специальный приз – молодого барана.

Результаты состязаний:

Национальная борьба «Куреш»:

Дети до 14 лет:

1 место Аверин Максим

2 место Салихов Артём

3 место Салихов Айдар и Байтурин Валерий

Юноши до 18 лет:

1 место Галимов Данил

2 место Кусарбаев Денис

3 место Фахритдинов Данил

Абсолютное первенство:

1 место Зарипов Амир (Аргаяш)

2 место Галимжанов Марсель (Аргаяш)

3 место Хажеев Ванир (Метлино)

Гиря 24 кг:

1 место Ахмаров Тимур

2 место Иванов Александр

3 место Валеев Равиль

Гиря 16 кг:

1 место Глазков Илья

2 место Тепляков Даниил

3 место Галимов Данил

Гиря 10 кг:

1 место Исмагилов Игорь

2 место Телегин Владислав

3 место Мажитов Айдар

Наклонный столб – победитель Табанаев Данил.

Вертикальный столб – победитель Халиков Марат.

Мини-футбол:

1 место команда «Одуванчик» (сборная Озёрска)

2 место «Спартак» (сборная Метлино)

3 место «Кристал» (сборная Озёрск-Метлино)

Организаторы праздника выражают благодарность за помощь в проведении мероприятия депутату Ольге Хакимовой, а также предпринимателям за предоставленные призы Абдрахимову Руслану, Жаминеву Альфреду, Ишсултанову Вадиму, Саитовой Олесе и Саитовой Гульсум.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39762/