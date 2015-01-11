Войска Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности – в учениях задействовано около 150 тыс. военнослужащих (в том числе 8 тыс. южноуральских), более 20 тыс. единиц вооружения, более 35 полигонов.

Военные совершают марши в районы сосредоточения на штатной технике для отработки учебно-боевых задач по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения.

В ходе проверки расчеты комплексов «Искандер-М» выполнят групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника; военнослужащие миротворческой бригады отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами.

Внезапная проверка боеготовности проверка войск и сил Центрального военного округа проходит с 24 по 28 июня по решению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

«Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года – стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"», – говорится в сообщении.

Проверяемые войска примут участие более чем в 50 учениях различного масштаба.

https://dostup1.ru/society/Voyska-Tsentralnogo-voennogo-okruga-podnyaty-po-trevoge_117515.html