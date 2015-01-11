Синоптики рассказали, когда наступят самые жаркие дни

Самые жаркие дни лета еще впереди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Российской газете» он отметил, что самые теплые дни обычно наступают с 26 июля по 5 августа. Специалисты объясняют, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. А он окончательно прогреется только после 20 июля, и затем почва начнет отдавать свое тепло атмосфере.

На юге страны самое жаркое время года – август, особенно вторая его половина. Однако самым комфортным для отдыха считается «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды почти одинаковые. Он наступает обычно после десятого сентября.

А между тем на Урал пришло кратковременное похолодание. В Екатеринбурге уже 25 июня после продолжительного дождя температура днем снизилась до 17 градусов. Накануне вечером заштормило и в Челябинской области.

Сегодня в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы, на юге региона возможен и град. В ночь на 27 июня синоптики прогнозируют не выше 8-13 градусов тепла, днем от 17 до 22, на юге – до +26.

Правда, из-за сильного ветра жара не будет ощущаться. Порывы ветра могут составить до 18 м/с. В четверг и пятницу температура ночью снизится до +5-12 градусов, в горах до +4. Днем не превысит 17-22 тепла.

https://www.cheltv.ru/sinoptiki-rasskazali-kogda-nastupyat-samye-zharkie-dni/