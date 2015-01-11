В детском летнем оздоровительном лагере «Орленок» провели день борьбы с наркоманией

26 июня международный день борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. В преддверии этого дня управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск при поддержке администрации Озерского городского округа в детском оздоровительном лагере «Орленок» провели мероприятие «Здоровье - твой выбор!». Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал ребятам о возможных последствиях для здоровья, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ.

Среди отрядов был проведен конкурс на тему здорового образа жизни. Дети с удовольствием принимали участие в спортивных соревнованиях, с энтузиазмом подошли к выполнению творческих работ, фотографий и видеороликов. Победители были награждены грамотами и призами.

Целью мероприятия «Здоровье - твой выбор!» является формирование у подростков концепции здорового образа жизни, занятий физической культурой, а также формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и табакокурению, к потреблению наркотических, одурманивающих и психотропных веществ.

Подобные мероприятия планируется проводить ежегодно в период летнего - оздоровительного сезона.