Для рыбаков-любителей открыли 11 южноуральских озер

До конца года введен временный мораторий на взимание денег за любительский лов аборигенной рыбы на 11 озерах в Челябинской области.

Директор ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство» Александр Новиков, в аренде которого находится 11 озер, первым сделал шаг навстречу рыбакам-любителям. При этом отметив, что и раньше ограничивал лов лишь на трех своих объектах. Переговоры с другими арендаторами продолжаются.

Участники встречи в Общественной палате также предложили внедрить индустриальное рыбоводство, которое предполагает выращивание рыбы в специальных садках. Данная мера, считают рыбаки, защитит права обеих сторон.

«Сейчас разведение рыбы происходит пастбищным способом, то есть в водоем выпускаются мальки, там они питаются, растут. При таком методе возникает вопрос. Как же отделить эту ценную рыбу, которую нельзя вылавливать, от аборигенной рыбы, которую рыбаки-любители вправе вылавливать? Однако такой проблемы не возникает, если использовать другой способ разведения – индустриальный. Это когда рыба находится не во всем водоеме, а в специальных садках. Тогда она отделена от аборигенной и никаких споров не возникает. Наше предложение – выращивать рыбу именно так», – рассказал рыбак Михаил Акатьев.

Напомним, перед прямой линией Владимира Путина южноуральские рыбаки записали видеообращение, в котором пожаловались на взимание денег за любительскую рыбалку, которая должна быть бесплатной. К решению проблемы подключились врио губернатора Алексей Текслер и региональная прокуратура.

https://dostup1.ru/society/Dlya-rybakov-lyubiteley-otkryli-11-yuzhnouralskih-ozer_117630.html