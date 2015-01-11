Южноуралец пропал после поездки на поезде в Кыштым

Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте разыскивает Василия Первушина, который 12 июня отправился на поезде в Кыштым и пропал.

Известно, что мужчина выехал из Верхнего Уфалея в 04.00 на пригородном поезде Челябинск – Верхний Уфалей к своей дочери. Пожилой человек доехал до станции Кыштым и направился в сторону города, после чего его местонахождение неизвестно.

Приметы: возраст 77 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, подстрижен налысо, брови густые седые, глаза карие. Был одет в светлую кепку, синюю спортивную куртку с темными рукавами, темные спортивные штаны, серые кроссовки. Особые приметы: ходит с деревянной тростью, при этом надевает на одну руку перчатку, также мог быть в очках с черной оправой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте по телефонам: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-propal-posle-poezdki-na-poezde-v-Kyshtym_117622.html