У жителя Озерска обнаружили гигантскую раковую опухоль в желудке

Врачи Челябинского областного онкоцентра провели уникальную операцию по удалению огромной злокачественной опухоли желудка с сохранением органа. Как сообщает пресс-служба медучреждения, Владимир Никифорович из Озерска обратился к врачам с жалобами на уши. По ходу обследования у южноуральца диагностировали аденокарциному — опухоль желудка. Образование было гигантским — около 15 см. Однако удалили его эндоскопическим способом, то есть через естественные анатомические пути, без разрезов. При этом хирурги сохранили весь орган. Примечательно, что сам пациент на желудок не жаловался, обратившись в поликлинику совершенно по другому поводу.

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В Челябинской области в 2018 году выявили 16 869 случаев онкологических заболеваний. Это на 326 больных больше, чем в 2017 году. По прогнозу, который Андрей Важенин озвучил в марте, прирост по заболеваемости в 2019 году составит 340-350 случаев.

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