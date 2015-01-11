Глава округа проверил ход работ на проспекте Карла Маркса

Сегодня, в первой половине дня Евгений Щербаков с группой специалистов администрации выехал на строительную площадку, которая появилась на пешеходной зоне одного из проспектов Озерска.

Глава округа получил подробную информацию о том, как идет реконструкция и остался доволен происходящим:

- Это место в обиходе мы называем «Бродвеем», и, насколько помню, он не менял свой внешний вид несколько десятилетий. Между тем, жителям хотелось бы видеть его современным и комфортным – это выяснилось в ходе голосования, которое мы провели весной этого года, чтобы определить приоритеты в сфере благоустройства городской среды. Общественности было предложено несколько объектов на выбор, большинство высказалось за пешеходную зону на проспекте Карла Маркса. Мы учли мнение жителей, включили объект в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» и уже в этом году приступили к делу.

Проект по реконструкции пешеходной зоны на пр. К. Маркса предусматривает масштабное обновление и рассчитан на поэтапную реализацию в течение нескольких лет: первый этап (участок от магазина «Орфей» до магазина «Наш мир») начался и будет завершен к 1 сентября 2019 года, остальные – в ближайшем будущем, если во время очередного голосования за это выскажется большинство жителей округа.

В настоящее время на пр. К. Маркса активные работы ведет ООО ТД «Монолит» - подрядная организация, ставшая единственным участником аукциона: она взяла на себя обязательства изменить облик оживленного проспекта. Сумма муниципального контракта составляет порядка 26 млн. рублей.

О том, какой объем работ уже выполнен и еще предстоит выполнить, Евгению Щербакову рассказал директор ООО ТД «Монолит» Дмитрий Тегачев:

- Нами полностью проведен демонтаж и производится подготовка территории под покрытие, на 50 процентов сделано все, что касается освещения.

По проекту, предстоит уложить около 2000 квадратных метров брусчатки трех цветов (по зонам) и новый асфальт с бордюрами на парковке и проезжей части. Появится двусторонняя велодорожка и 25 световых опор питерского дизайна, клумбы и скамейки, детская игровая площадка. Мы заменим «диагональную» аллею между двумя магазинами и дорожки, которые ведут к коммерческим точкам, расположенным в жилом доме. У «Орфея» будет модернизирована ливневая канализация, чтобы парковочный карман не подтапливало водой во время дождей, здесь же обновим асфальт. В пределах этой части пешеходной зоны планируется установить 24 видеокамеры, они позволят вести запись с высоким разрешением и будут подключены к системе «Безопасный город».

Важно отметить, что в ходе реконструкции нам пришлось выкорчевать ряд зеленых насаждений, мы это сделали в установленном порядке и обязательно им взамен высадим новые деревья.

Во время рабочей поездки главы округа на строительной площадке наблюдалось большое оживление: свои задачи решали несколько единиц техники и рабочие бригады – все вселяло надежду на то, что сроки выполнения работ не будут сорваны.

По словам Дмитрия Тегачева, несмотря на дождливую погоду, технологический график строителями соблюдается, и во многом благодаря тому, что с самого начала администрация округа способствует реализации проекта: до сих пор не было никаких проволочек с оформлением документов и согласованием проектных работ, строительная площадка была своевременно освобождена от расположенных на ней киосков и малых архитектурных форм, взаимодействие продолжается в ежедневно режиме.

В завершение своей рабочей поездки Евгений Щербаков подошел к проходившей мимо жительнице Озерска и поинтересовался, как она относится к преобразованиям. В ответ глава округа услышал слова поддержки и одобрения, и чтобы стройка не вызывала дополнительных неудобств, посоветовал подрядчику установить несколько указателей для пешеходов.

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