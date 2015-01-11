Кыштым впервые в своей истории приглашает художников на массовый пленэр

Кыштым впервые соберет на пленэр художников Южного Урала – в течение пяти дней мастера кисти и красок будут работать в городе и его живописных окрестностях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации КГО.

Инициатором проведения пленэра в Кыштыме стал руководитель Фонда «Южный Урал», старший научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, кандидат исторических наук Гаяз Самигулов. Идею поддержала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, организацией пленэра займется Центр развития туризма.

«В мае Кыштым посетили представитель Гильдии художников Южного Урала Ольга Ларичева и художник из Пласта Бахытжан Кашакбаев. Мы показали гостям город, провели их по туристическому маршруту "Прошлое в настоящем и будущем", организовали экскурсию в мастерскую скульптора Юрия Борисенкова, встретились с главой округа и обсудили возможность проведениям мероприятия», – рассказывает директор Центра развития туризма Алина Шмарина. +

Решено, что мероприятие состоится с 5 по 10 августа. В рамках пленэра для воспитанников художественного отделения Детской школы искусств и ИЗО-студий будут организованы мастер-классы и творческие встречи с художниками из Троицка, Челябинска, Южноуральска, Екатеринбурга, Пласта, Магнитогорска, а также с руководителем Гильдии художников Южного Урала, членом Союза художников России Николаем Левшичем.

Посетить вернисаж художников и приобрести картину можно будет 10 августа на ярмарке «На рудниках» в поселке Слюдорудник. Часть своих работ художники планируют подарить городу.

https://dostup1.ru