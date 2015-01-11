В Озерске возбуждено уголовное дело по факту организации притона для употребления наркотиков

В июне 2019 года в ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по ЗАТО г. Озерск задержан житель нашего города 1975 года рождения, ранее судимый за грабеж с применением насилия (пункт г часть 2 статья 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации) и кражу (часть 2 статья 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации), освобожден в марте этого года. В ходе личного досмотра у задержанного изъяты наркотические средства, в составе которых диацетилморфин (героин) и карфетонил.
По данному факту следственным отделом возбуждено Уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, в ходе расследования установлено, что он систематически незаконно предоставлял съемную квартиру для немедицинского потребления наркотических веществ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет).
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