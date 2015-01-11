6 июня запланирован приезд Алексея Текслера в Озёрск

По информации редакции группы "Мы с Маяка" кортеж врио губернатора Челябинской области проследует в Озерск через Кыштымское КПП, завтра около 15:00. Какие объекты решит посетить Алексей Текслер, с кем будет встречаться и какие вопросы обсуждать пока не известно.
Для наших городов-соседей приезд врио губернатора был неплохой встряской... В Кыштыме после инспекции Текслера стахановскими темпами строится каток, а в Касли скоро начнутся ремонт ДК и ребрендиг Каслинского литья.
Интересно, чем закончится приезд врио губернатора к нам?
У нас тоже есть что достраивать и ремонтировать.
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