Первую очередь Томинского ГОКа смонтируют до конца 2019 года

Русская медная компания (РМК) планирует смонтировать первую очередь Томинского ГОКа (Сосновский район, Челябинская область) до конца 2019 года – об этом сообщил президент РМК Всеволод Левин в интервью ТАСС на полях международной промышленной выставки «Иннопром».

Томинский ГОК – один из самых масштабных проектов по металлургии за последние годы, включен в стратегию развития отрасли 2014-2020 годов и перспективу до 2030 года. Ожидается, что комбинат будет способен перерабатывать 28 млн тонн руды в год и выпускать ежегодно до 500 тыс. тонн медного концентрата.

«Сегодня мы находимся уже на финальной стадии. Строительно-монтажные работы практически закончены, идет поставка и монтаж оборудования. Наша задача – до конца 2019 года смонтировать первую очередь производительностью 14 млн тонн в год, до конца апреля 2020 года – смонтировать и запустить вторую очередь», – сказал Левин.

По его словам, в строительство Томинского ГОКа инвестируется порядка 500 млн долларов. Всего в 2019 году РМК инвестирует более 1 млрд долларов в производство. Еще один крупный проект компании – разработка Малмыжского месторождения в Хабаровском крае.

https://dostup1.ru/economics/Pervuyu-ochered-Tominskogo-GOKa-smontiruyut-do-kontsa-2019-goda_117934.html