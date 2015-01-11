Без подзарядки. Федор Конюхов прилетит в Челябинск на самолете с солнечными батареями

Столица Южного Урала станет одной из точек нового маршрута путешественника. Федор Конюхов готовится облететь Россию от Москвы до Камчатки. При этом его летательный аппарат будет заряжаться от солнца.

Планируется, что путешествие стартует в этом сентябре и займет до 10 дней. Помимо Челябинска, Конюхов планирует приземлиться в Иркутске, Новосибирске и Якутии.

Напомним, что в минувшую субботу Федор Конюхов в паре с главой Федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским успешно добрались от Москвы до Крыма За два дня они преодолели 1700 километров.

Путешественник сообщил агентству РИА Новости, что это была тренировка перед более крупным экспериментом.

Также он отметил, что полет на такое большое расстояние очень важен для науки как еще один этап подготовки к одиночному кругосветному путешествию на солнечной энергии без посадок.

Самолет, способный выдержать такую нагрузку – неделю без остановок и дополнительной подзарядки, находится пока в стадии проектирования. Поэтому пока что экспериментируют с прототипом «Летающая Лаборатория». Это аппарат российского производства, который оснащен гибкими солнечными панелями и накопителями. Диаметр его крыльев достигает 25 метров, вес – около тонны.

https://www.cheltv.ru/bez-podzaryadki-fedor-konyuhov-priletit-v-chelyabinsk-na-samolete-s-solnechnymi-batareyami/