Текслер написал программу развития Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер опубликовал программную статью «Новая жизнь городов и сел Южного Урала: с чего начнем?». В ней он предложил меры, которые должны способствовать повышению комфортного проживания в регионе.

Одной из тем стало благоустройство. Алексея Текслера возмутили не вывезенный зимой снег из Челябинска, не убранные дворы, а также пыль и мусор на тротуарах. Он заявил, что принял решение направить на благоустройство области значительные средства. Кроме того, Текслер пообещал убрать свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах.

Затронул врио губернатора и тему транспорта. По его словам, в ближайшее время в Челябинск поступит 65 новых автобусов, работающих на газу, а в Магнитогорск – 15 трамваев. Также в муниципалитетах обновят транспортную схему.

Еще одним пунктом программы стала газификация. Ее Текслер пообещал ускорить. Так, за три года планируется построить более тысячи километров сетей для газоснабжения 25 тыс. домовладений. В завершении текста Текслер отметил, что в своей работе будет опираться на мнение жителей и пригрозил чиновникам жестким контролем.

Напомним, Алексей Текслер будет участвовать в выборах губернатора Челябинской области, которые состоятся 8 сентября.

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