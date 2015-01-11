Челябинский боксер Сергей Ковалев объявил о планах завершить карьеру в конце 2020 года

Боксер Сергей Ковалев ответил на вопрос о завершении карьеры и подтвердил дату следующего боя.

О дате возможного завершения карьеры чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил во время прямого эфира в Instagram.

«Конец 2020 года и хорош, пора воспитывать пацана, на хоккей ходит, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное», — приводит слова Сергея Ковалева сайт championat.com.

Свой следующий бой он проведет в Челябинске 24 августа. Соперником станет британец Энтони Ярд. Этот поединок должен был состояться в июне, но стороны не смогли договориться.

http://echochel.ru/news/2019/07/11/chelyabinskij-bokser-sergej-kovalev-obyavil-o-planah-zavershit-kareru-v-koncze-2020-goda/