На масштабную реконструкцию больниц на Южном Урале выделено 30 млрд рублей

В Челябинской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» стартует масштабная реконструкция больниц и поликлиник – на эти цели выделено свыше 30 млрд рублей.

В 2019 году в Челябинске пройдут ремонты в 14 медучреждениях.

«До 2024 года в процесс внедрения "бережливых" технологий будут включены все государственные и муниципальные медицинские организации Челябинской области, имеющие прикрепленное население», – сообщили в региональном Минздраве.

В целом по Челябинской области ремонтные работы в текущем году запланированы на 118 объектах 53 медучреждений. В частности, заметно преобразятся поликлиника райбольницы в селе Варна, детское отделение в горбольнице № 1 Еманжелинска, инфекционное отделение в областной больнице Троицка и терапевтическое отделение в райбольнице села Уйское. Также будут обновлены помещения под дальнейшее размещение первично-сосудистого отделения в здании стационара райбольницы в Аше, кардиологического диспансера в клинике Златоуста, травматологического пункта в медучреждении Копейска и бактериологической лаборатории в детской поликлинике Верхнего Уфалея.

https://dostup1.ru/medicine/Na-masshtabnuyu-rekonstruktsiyu-bolnits-na-Yuzhnom-Urale-vydeleno-30-mlrd-rubley_118052.html