Бой Ковалева и Ярда за титул чемпиона мира WBO пройдет в Челябинске

Российский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд определились с датой и местом проведения поединка – бой за титул чемпиона мира WBO в полутяжелой весовой категории пройдет 24 августа в Челябинске.

Ковалев – действующий чемпион WBO, в его послужном списке 37 поединков, 16 из которых были титульными. Предыдущий поединок Ковалев провел в феврале в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере. Бой носил статус реванша – за полгода до этого колумбиец отобрал у Ковалева чемпионский пояс.

Для Энтони Ярда поединок с «Крашером» станет 19-м в карьере и первым против российского боксера. За последние два года Ярд завоевал и защитил титулы WBO Inter-Continental и WBO European. На сегодняшний момент британец занимает первую строчку рейтинга WBO и является обязательным претендентом на бой с Ковалевым.

https://dostup1.ru/society/Boy-Kovaleva-i-Yarda-za-titul-chempiona-mira-WBO-proydet-v-Chelyabinske_118082.html