Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии в Челябинской области

Молния убила 58-летнюю женщину на берегу озера в Еткульском районе (Челябинская область) – Следственный комитет начал проверку.

Сообщается, что несчастный случай произошел днем 10 июля берегу озера Большой Шантрапай. «По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния», – говорится в сообщении СУ СКР по Челябинской области.

По данному факту проводится доследственная проверка: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://dostup1.ru/accident/Zhitelnitsa-Ekaterinburga-pogibla-ot-udara-molnii-v-Chelyabinskoy-oblasti_118073.html