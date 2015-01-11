В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи – дорожных хамов ждет ответственность вплоть до уголовной.

Так, за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. В случае смерти пациента виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до 4 лет.

Добавим, сейчас минимальная санкция составляет всего 500 рублей.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-uzhestochili-nakazanie-za-nepropusk-skoroy_118198.html