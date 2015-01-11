Администрация накажет подрядчиков за несоблюдение сроков

Главе округа Евгению Щербакову доложили о мерах, которые будут приняты в отношении исполнителей работ, затянувших с проведением «карточного» ремонта в Озерске и Татыше.

По данным специалистов Управления капитального строительства и благоустройства, в 2019 году ремонт дорог «картами» будет проводиться в округе до конца августа. Первые муниципальные контракты с победителями электронных аукционов удалось заключить еще в мае со сроком выполнения работ - 30 календарных дней. Несмотря на постоянный контроль со стороны администрации, дорожные строители начали активные действия с заметным опозданием.

Со своей стороны, Евгений Щербаков внимательно следил за ситуацией и в течение июня несколько раз лично выезжал на объекты. Уже тогда он отмечал, что идет задержка по срокам, есть нарекания по качеству и предупредил, что в отношении недобросовестных подрядчиков будут применяться штрафные санкции.

12 июля 2019 года после проведения замеров УКСиБ принял работы по нескольким муниципальным контрактам, но в связи с тем, что подрядчики нарушили условия, готовится предъявить им пени за каждый день просрочки. Речь идет о следующих исполнителях работ и участках автомобильных дорог:

ИП Вострякова М. В.

Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Семенова (в районе дома № 10) и по б. Гайдара (в районе дома № 6), по муниципальному контракту срок выполнения работ - до 20 июня 2019 года.

Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Южная до дома № 20 по ул. Мира) и по ул. Мира (от дома № 18 по ул. Южная до ул. Заводская), по муниципальному контракту срок выполнения работ - до 04 июля 2019 года.

ООО «ДорСтройУрал»

Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Герцена (от пр. Победы до ул. Свердлова), по ул. Менделеева (от пр. Ленина до пр. Победы) и по пр. Объездной в районе дома № 1 в мкр. Заозерный, по муниципальному контракту срок выполнения работ - до 18 июня 2019 года.

В отношении участков автомобильных дорог по ул. Менделеева и по пр. Объездной заказчиком были сделаны замечания по качеству, в адрес подрядчика направлены акты об устранении выявленных дефектов в указанный срок. Подрядчик ошибки исправил.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39986/