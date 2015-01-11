Рейс Челябинск – Москва задерживают на 12 часов

Вылет самолета компании «Аэрофлот» из Челябинска в Москву задерживается на 12 часов – капитан воздушного судна сослался на «технические причины».
По словам пассажиров, авиалайнер уже готовился к вылету, как за несколько минут до старта командир судна сказал, что взлет откладывается. Теперь пассажирам придется сидеть в аэропорту до 23.30.
Известно, что некоторые пассажиры отказались лететь на этом самолете, так как опасаются за свою жизнь.
Напомним, в конце мая челябинцы ждали вылета самолета в Турцию более 13 часов. Пассажиров, которые прождали в аэропорту всю ночь, покормили, а утром отвезли в гостиницу.
https://dostup1.ru/society/Reys-Chelyabinsk-Moskva-zaderzhivayut-na-12-chasov_118241.html
Ключевые теги: задержка рейса, самолёт, неисправность.
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