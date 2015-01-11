Изнурительная жара до +38 градусов прогнозируется в Челябинской области

На Челябинскую область надвигается новая волна изнурительной жары – во второй половине рабочей недели столбики уличных термометров поднимутся до 36-38 градусов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в четверг, 18 июля, будет облачно. Местами возможны небольшие дожди, грозы, град. Ночью температура составит 14-19 градусов тепла, в горах и низинах – до плюс 9. Днем в областном центре ожидается до 31 градуса тепла, по области – до 36-ти. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный – 3-8 метров в секунду.

В связи с аномальной жарой в юго-восточных районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Экстренные службы предупреждают: в такую погоду повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных увеличением количества ДТП на автомобильных и железной дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и ж/д полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке пожаро-, взрывоопасных веществ; обострениями сердечно-сосудистых заболеваний у населения, возможными тепловыми ударами; гибелью птиц в промышленном птицеводстве; пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

https://dostup1.ru/society/Iznuritelnaya-zhara-do-38-gradusov-prognoziruetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_118232.html